Zur Überbrückung der Zeit nach der coronabedingten Verschiebung des Saisonstarts in der DCU auf den 17. Oktober hat die Keglervereinigung Grünstadt zu ihrem 39. Rapid-Turnier eingeladen. Am Samstag ist der abschließende Spieltag gewesen. Bei dem Einzelwettkampf sind beeindruckende Ergebnisse erzielt worden.

Zwischenapplaus hallt durch das Grünstadter Kegelcenter in der Uhlandstraße. Mit perfekt aufgesetzter Kugel, die schnurgerade über die Bahn sauste, hat Lea Beitz erneut alle Neune geworfen. „Jawoll!“, ruft Teamkameradin Kerstin Geist anerkennend. Beitz ist der gute Wurf nicht anzusehen. Kein Lächeln huscht über ihr Gesicht, sie verzieht keine Miene, sondern schnappt sich wieder eine ihrer Kugeln – jeder Akteur muss wegen der Pandemie seine eigenen benutzen – und stellt sich in Position. Durchatmen, konzentrieren und weiter geht’s. Nach dem Seitenwechsel kommt Beitz kurzzeitig aus dem Tritt. Drei, vier Kegel fallen pro Wurf. Doch auch jetzt behält sie ihr Pokerface bei.

Reger Betrieb auf den Bahnen

20 Damen sind beim dreitägigen Rapid-Turnier dabei, 46 hätten es sein können. Eigentlich sollten die Frauen ausschließlich am letzten Tag antreten, aber einige gingen auch schon am Wochenende zuvor an die Bahn. „Da hatten wir viele freie Plätze“, erzählt der Zweite KVG-Vorsitzende Heinz Schwalb. Von 84 Herren, die sich hätten anmelden können, seien etliche nicht gekommen. Nur 54 nehmen insgesamt teil. Einen Grund dafür sieht Schwalb darin, dass im anderen Kegelverband, dem DKBC, die Runde bereits angefangen hat. So hatten Sportler die Möglichkeit, die leeren Plätze zu füllen. Von den Damen, die mit 100 nur halb so viele Würfe absolvieren müssen wie die Männer, nahmen Andrea Buch, Jessica von Krog und Kerstin Geist die Chance wahr. Einziger Wermutstropfen: Jede Teilnehmerin musste im Vorfeld festlegen, ob dann dieses Ergebnis gewertet werden soll oder lieber das Resultat vom Abschlusstag. Geist konnte sich dabei nicht falsch entscheiden: Sie warf bei beiden Gelegenheiten sehr gute 494 Kegel.

Grünstadterinnen geben Gas

Nun feuert Geist ihre Vereinskameradinnen an. „Sehr schön, Isi!“, ruft sie nach einem tollen Wurf von Isabelle Roth. Hans-Jürgen Pabst kommentiert, nachdem Beitz ihren Durchhänger überwunden hat: „Jetzt geht’s wieder aufwärts, Lea!“ Ab dem 34. Wurf auf der zweiten Bahn, als 428 Holz auf dem Display stehen, gibt die junge Frau ordentlich Gas, räumt mehrmals hintereinander alles auf einen Schlag ab. Ein bedauerndes Raunen der Zuschauenden ist zu vernehmen, als einmal der neunte Kegel sekundenlang unschlüssig wackelt und dann doch nicht umkippt. Beitz schubst anschließend auch diesen letzten einsamen Kegel zielsicher von der Platte. Beim 43. Wurf hat sie schon 471 Holz. Ob sie die 500er-Marke knackt?

Alle freuen sich, dass wieder gekegelt werden kann

Jeder ist froh, wieder an der Bahn zu stehen. Nach der Corona-Zwangspause hätten sie aber schnell in ihren Sport zurückgefunden, sagt Beitz. Sie findet: „Kegeln ist wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht.“ Traurig seien die KVG-I-Damen allerdings über die Verschiebung des Rundenauftakts gewesen. „Wir hatten uns gut vorbereitet, wollten endlich loslegen.“ Die Erste Frauenmannschaft, die über lange Zeit den Meistertitel in der Regionalliga innehatte, doch den Aufstieg aus unterschiedlichen Gründen stets verpasste, tritt in dieser Saison erstmals in der Zweiten Bundesliga an. Da ist eine gewisse Ungeduld nachvollziehbar. Beitz ist sicher, dass sich ihr Team in der neuen Spielklasse behaupten wird: „Gutes Mittelfeld schaffen wir.“ Beim 1. DCU Rheinland-Pfalz-Cup, der in Gerolsheim, Sembach und Ludwigshafen stattfand, haben Viererteams der KVG-I-Damen in wechselnden Besetzungen mit 5229 Holz allerdings nur den sechsten und damit letzten Platz unter den Frauen ergattern können. Das Erste Herrenteam, schon länger in der Zweiten Bundesliga, wurden mit 11.483 Holz Dritte von elf Mannschaften. Dabei konnten die Grünstadter zwei ihrer Top-Spieler unter den 81 Mitwirkenden gut platzieren: Fabian Buch mit 1040/937/1032 Holz auf Rang zwei und Timo Fingerle mit 973/885/1035 Holz auf Platz vier.

Positive Bilanz

Der KVG-Vorsitzende Ralf Buch zieht eine positive Bilanz über den Cup: „Wir haben mit guten Einzelergebnissen sowie als Mannschaft gezeigt, dass mit der KVG auch in diesem Jahr zu rechnen ist.“ Teilgenommen habe man in erster Linie, um nicht aus dem Tritt zu kommen. „Uns war es wichtig, unter Wettkampfbedingungen auf auswärtigen Bahnen zu spielen“, sagt er. Derweil hat Lea Beitz beim Rapid-Turnier ihr Spiel beendet. Sie ist knapp unter den 500 Kegeln geblieben, muss sich mit 498 Holz zufrieden geben – was sie auch tut. Mit dem Ergebnis ist sie Turnierbeste unter den Damen. Dritte ist Kerstin Geist. Bei den Herren sind die Grünstadter erst ab Platz fünf mit Rainer Perner, dem Ass der Zweitligisten, vertreten. Allerdings: Die vier Kegler vor ihm stammen allesamt aus der Ersten Bundesliga.

Die Ergebnisse

Herren: 1. Tobias Woll, Gut Holz Sandhausen (1110 Holz); 2. Tobias Lacher, VKC Eppelheim (1098); 3. Pascal Stoner, RW Sandhausen (1072); 4. Simon Haas, RW Sandhausen (1048); 5. Rainer Perner, KV Grünstadt (1048);

Damen: 1. Lea Beitz, KV Grünstadt (498); 2. Franziska Weil, 1. SKC Monsheim (496); 3. Kerstin Geist, KV Grünstadt (494); Yvonne Schmitt, TuS Gerolsheim (486); Natascha Harlacher, DSKC^ Eppelheim (477). DSKC Eppelheim (477).