E-Autos können an den öffentlichen Ladestationen der Kommunalen Eisenberger Energiepartner (Keep) kostenlos betankt werden. Das führt dazu, dass immer häufiger Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen angeschlossen sind. Auch Dauerparker werden zunehmend an den Zapfstellen beobachtet. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.

In den Ortsgemeinderäten wurde das Problem schon mehrfach thematisiert. So machte kürzlich der SPD-Fraktionssprecher aus Wattenheim, Hartmut Armbrust, seinem Ärger über