Immer wieder gibt es Beschwerden von Wattenheimer Bürgern über Raser im Ort. Ob in der Carlsberger, Speyerer oder Leininger Straße – überall wird nach Berichten von Anwohnern oftmals zu schnell gefahren. Deshalb haben die Ausschüsse bei ihrer gemeinsamen Sitzung am Dienstagabend in der Festhalle über die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes beraten.

Die Ortsgemeinde verfügt bereits über zwei Anlagen, die den Verkehrsteilnehmern über ein Display zeigen, ob sie zu kräftig aufs Gaspedal treten. Wie der Erste