Die Stadtoberinspektorin Kathrin Schenk, ist zum 1. Januar von Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) zur stellvertretenden Leiterin der Zentralabteilung und damit stellvertretenden Büroleiterin der Stadtverwaltung Grünstadt bestellt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Verwaltungsfachwirt Uwe Lohr an, der 13 Jahre lang Büroleiter Joachim Meyer vertreten hat und zum 31. Mai nach insgesamt mehr als 41-jährigem Engagement in den Ruhestand gehen wird. Schenk zeichnet in der Zentralabteilung Verantwortung für die Bereiche arbeitsmedizinische Betreuung und die Vergabestelle. Seit dem Frühjahr 2020 ist sie auch erste Ansprechpartnerin in Sachen Corona für die circa 250 Mitarbeiter der Verwaltung.