In Zukunft werden den Besuchern der Kirche St. Stephanus wieder Sanitärräume zur Verfügung stehen. Dafür ist am Dienstag ein Kran im Einsatz gewesen, der einen Container über das Gebäude hob. Rund 85.000 Euro hat die Kirchengemeinde in das Projekt investiert.

Es war Millimeterarbeit, die das Kranteam der Bobenheim-Roxheimer Firma Kawelke gestern im Grünstadter Ortsteil in der Untertorstraße ablieferte. Der – noch – dunkelgrüne