Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Pfarrfasching der Katholiken in Grünstadt haben am Samstag die Wände gewackelt. Und Pfarrer Martin Tiator verwandelte sich für die Narretei in ein Wesen, das niemand mag.

„Nach der Corona-Pause ist das in diesem Jahr der erste Pfarrfasching mit Lokalem aus der Pfarrei“, sagte Priester Martin Tiator. Elf Darbietungen standen im voll besetzten Saal auf dem Programm,