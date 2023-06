Der Landkreis Bad Dürkheim hat ein neues Konzept für die Katastrophenschutz-Ausrüstung, in dem es nicht mehr nur um Feuerwehren geht. Außerdem hat der Kreistag kürzlich beschlossen, wie viel der neue Dienstwagen des Katastrophenschutzinspekteurs kosten soll.

Das bisherige Konzept für die Ausstattung der Feuerwehren im Kreis Bad Dürkheim wird durch ein Konzept zur Ausrüstung mit Fahrzeugen für die überörtliche Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz abgelöst. Das hat der Kreistag beschlossen. Das Konzept bringt einige Neuerungen. So betreffe es nicht nur den Brandschutz, sondern Katastrophen aller Art, erläuterte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Neben der Feuerwehr bezieht es die sogenannte weiße Schiene ein, das sind Rettungsdienste und Notärzte.

In dem Konzept ist aufgeführt, was bis 2045 an Fahrzeugen und technischer Ausstattung benötigt wird. Dies sei ein sehr langer Zeitraum, und es würden immer wieder Überarbeitungen und Fortschreibungen erforderlich sein, berichtete Ihlenfeld. „Alles, was in dem Konzept steht, ist nicht für kleines Geld zu haben, es werden große Investitionen erforderlich sein“, sagte der Landrat.

Fuhrpark muss modernisiert werden

Ellen Messner-Vogelsang (Grüne) bezeichnete das Konzept als eine gute Symbiose zwischen Verwaltung und Praxis, es gewährleiste die Sicherheit im Landkreis. Jürgen Oberholz (FWG) sprach über seine verschiedenen Rollen als Feuerwehrmann, Verbandsbürgermeister in Freinsheim und Mitglied des Kreistags. Als Feuerwehrmann halte er es „für höchste Zeit, dass der Fuhrpark des Kreises modernisiert und Ersatz für ältere Fahrzeuge beschafft wird“.

Als Mitglied des Kreistags betrachte er das Konzept als eine gute Planungsgrundlage, das auf lange Sicht aufzeige, wie sich die Ausstattung entwickeln und wie viel Haushaltsmittel dafür erforderlich sind. Als Verbandsbürgermeister begrüße er die Erweiterung der Kapazitäten für den Transport von Wasser und betone, „dass die Wirksamkeit des Konzepts auch damit zusammenhängt, ob wir genug engagierte Leute für die freiwilligen Feuerwehren haben. Das tollste und modernste Einsatzfahrzeug ist nichts ohne die Feuerwehrleute, die damit ausrücken.“

Berufsfeuerwehr nicht bezahlbar

Beim Brand- und Katastrophenschutz sei eine adäquate Technik unverzichtbar, ebenso der Einsatz von Menschen, so die FDP-Fraktionsvorsitzende Heidi Langensiepen. Sie fragte, ob es Überlegungen für eine Berufsfeuerwehr gebe. Das verneinten Ihlenfeld und der zuständige Beigeordnete Sven Hoffmann (CDU). Bei einer Katastrophe würden sehr viele Einsatzkräfte benötigt, so viele Berufsfeuerwehrleute könnte der Landkreis unmöglich einstellen und bezahlen, erklärte Hoffmann. „Wir setzen auf das Ehrenamt“, betonte der Beigeordnete.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Wolf sagte, er sei froh, dass es genug ehrenamtliche Feuerwehrleute gebe, sodass keine Berufsfeuerwehr benötigt werde. 2020 hat die Kreisverwaltung erstmals einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur eingestellt. Dieser habe bisher kein eigenes Dienstfahrzeug, so Ihlenfeld. Ein Fahrzeug zum Preis von 70.000 Euro soll nun gekauft werden, waren sich die Mitglieder des Kreistags einig.