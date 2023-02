Wie erst am gestrigen Nachmittag bekannt wurde, ist es laut Polizei im Zeitraum von Montag, 23. Januar, bis Mittwoch, 15. Februar, vermehrt zu Diebstählen von Katalysatoren und Abgasanlagen gekommen. Bislang unbekannte Täter machten sich im Von-Ketteler-Ring in Grünstadt an mehreren abgestellten Wohnmobilen zu schaffen, bauten die Katalysatoren der Fahrzeuge aus und entwendete diese. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06359 93120.