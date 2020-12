Ein am 15. Dezember verschärftes Corona-Reglement des Bistums Speyer untersagt den Sternsingergruppen, Anfang Januar von Haus zu Haus zu ziehen. Dies sei zu gefährlich.

In der kirchlichen Verordnung heißt es mit Blick auf das Sternsingen: „Aufgrund der hohen Inzidenzwerte und des geltenden Lockdowns kann die Sternsingeraktion nicht in der traditionellen Form durchgeführt werden. Das bedeutet konkret, dass keine Sternsingergruppen von Haus zu Haus oder in anderer Form durch die Straßen ziehen dürfen. Hier müssen alternative Formen gefunden werden.“ Bischof Karl-Heinz Wiesemann habe verfügt, dass die Kollekte am zweiten Sonntag nach Weihnachten (3. Januar) für die „Aktion Dreikönigssingen“ vorzusehen ist.

Es werden Briefe verteilt

Für die 19 Ortschaften der Pfarrei Heilige Elisabeth Grünstadt teilt Gemeindereferentin Dorothee Gottschalk mit: „Manch ein Ort lässt es sich noch offen, ob in Zweier-Haushaltsgruppen bei entspannterer Lage gegangen wird. Viele andere haben sich schweren Herzens schon jetzt für eine Briefaktion entschieden.“ Die Pfarrei verteile ab den Weihnachtstagen Informationen zur geplanten Sternsingeraktion. In den Schreiben wird um Spenden gebeten, außerdem würden ein Sternsingerlied, ein Spruch und mancherorts auch ein Stück geweihte Kreide beigelegt, damit die Inschrift über der Tür selbst geschrieben werden kann. Auch in der Pfarrei Heiliger Lukas Hettenleidelheim werden Briefe ausgeteilt, in denen um Spenden gebeten wird. Den Briefen sei außerdem ein Segensaufkleber beigefügt, heißt es aus dem Pfarramt.

Wichtig ist außerdem: Katholische Gottesdienste dürfen über Weihnachten nur mit vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro besucht werden. Die Weihnachtsregelung gilt sowohl für die Christmetten wie für die Messen an den beiden Weihnachtsfeiertagen. Ab Sonntag, 27. Dezember, reicht es wieder, am Kirchentor einen Zettel mit den Kontaktdaten abzugeben.

