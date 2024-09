Essen an jeder Ecke, viel Musik und Sonnenschein: Am Samstag war in Grünstadt Grumbeertag und Wochenmarktfest. Wo besonders viel Andrang herschte, wie Restaurants ihre Speisekarten anpassten und warum ein paar Anbieter diesmal wegblieben.

Die „Flotte Emma“ auf der gekochten „Blauen St. Galler“, die „Madeira“ im Sack und in der Pappschale Pommes frites mit Chili Cheese Bowl: