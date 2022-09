Etwas mehr als 1000 Euro sind beim Kartoffelfest auf einem Acker an der Seltenbach zusammengekommen. Das Geld wird an die Eisenberger Kitas für die musikalische Früherziehung überwiesen. An der Kartoffelernte, die zum zweiten Mal für diesen guten Zweck stattfand, beteiligten sich rund 100 Väter und Mütter mit ihren Kindern. Gemeinsam sammelten sie die Erdäpfel auf, die mit einem Traktor zuvor aus der Erde geholt wurden. Die angekündigte alte Grumbeerhexe zum Ausmachen der Kartoffeln konnte jedoch nicht eingesetzt werden. Der Boden sei trotz des Regens an den Vortagen noch zu fest gewesen, sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG). Die Aktion wurde von verschiedenen Seiten unterstützt. Das Saatgut kam vom Erdbeerland und die Landwirte Heilmann und Müller aus Ebertsheim halfen tatkräftig, den Acker und die Ernte entsprechend vorzubereiten. Gefreut haben sich die Besucher unter anderem auch über die vom benachbarten Landgasthof Seltenbach gekochte und gespendete deftige Kartoffelsuppe.