Mit einer großen Eröffnungsgala wird Christopher Krill sein Programm KulturwerCK im Evangelischen Gemeindehaus Eisenberg starten. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen beginnt am Freitag.

Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres sind 20 Vorstellungen geplant. Darunter sind ein Rosenmontagsball, ein Dampfnudelessen, ein zweitägiger Musical- und Schauspiel-Workshop, eine Berufswahlmesse, Comedy und Konzerte. Los geht es mit einer Eröffnungsgala am Samstag, 5. Februar, um 20 Uhr. „Dazu spielt eine zehnköpfige Liveband“, kündigt Krill an. Unter den Sängern werde Musical-Star Hannes Staffler aus Stuttgart sein, der gegenwärtig bei der Weltpremiere von „Zeppelin“ in Füssen mitwirke. „Die Besucher erwartet ein Feuerwerk mit einzigartigen Versionen ausgewählter Songs“, versprich der Kerzenheimer Krill. Überwiegend richte sich diese Veranstaltung an geladene Gäste, aber einige Tickets stünden auch im freien Verkauf zur Verfügung. Diese seien ab Freitag, 19. November, erhältlich.

Karten könnten darüber hinaus bereits erworben werden für den Comedyabend „Flamongos“ mit dem Frankfurter Duo Mundstuhl am 6. Februar, für einen Auftritt von Ramon Chormann unter dem Titel „Es eskaliert sowieso“ am 4. März, für die Tina-Turner-Tribute-Show am 5. März, für das Konzert „Der Vampir am Klavier“ mit Thomas Borchert am 26. März, für „Leo – eine Show jenseits der Schwerkraft“ am 1. April, für das Abba-Review „Thank You For The Music“ am 2. April, für das Kindertheater „Peppa Pig – die Überraschungsparty“ am 4. April, für das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters am 29. April, für die Komödie „Celine“ von Maria Pacome am 30. April, für einen Auftritt von Maddin Schneider „Denke macht Kopfweh“ am 6. Mai, für ein Kreuzfahrt-Krimidinner „Leiche ahoi – Mord auf dem Atlantik“ am 7. Mai, für das Classic-Rock-Konzert „We Will Rock You“ am 20. Mai sowie die Roxette-Tribute-Show „Cash! Boom! Bang!“ am 21. Mai. Tickets gibt es per Mail an info@backstage-event.de und unter Telefon 06351 9370084.