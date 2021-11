Bei einem gemütlichen Abend in der Scheune werden die Besucher des Karolinenhofs in Hertlingshausen diesmal in die aufregende Welt von Rico und Oskar entführt. Dazu hat der Verein „Jeder kann war“ das Rainer’s Finest Barbershop Quartett eingeladen.

Der „tiefbegabte“ Rico und der „überschlaue“ Oskar leben am Rand der Gesellschaft und begegnen viel Gleichgültigkeit. „Sie lachen sich aber tapfer ihre Angst weg“, sagt Vereinsvorsitzender Volker Bolay zu den zwei jungen Großstadthelden aus der Feder von Andreas Steinhöfel. „Ganz schnell berühren sie unsere Herzen und stellen die Welt der Erwachsenen zu Recht infrage oder gar auf den Kopf“, so Bolay weiter.

„Sensibel ausgeleuchtetes soziales Milieu“

Die Abenteuer spielen in einem „sensibel ausgeleuchteten sozialen Milieu“, wie es bislang in Kinderbüchern nicht vorgekommen sei. Gelesen wird die mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Geschichte von Aart Veder. Er ist Regisseur und Schauspieler. Die letzten zehn Jahre bis zur Rente war er am Staatstheater Darmstadt engagiert. Veder ist unter anderem auch Sprecher von Video- und Hörspielen. 2013 las er den Psychothriller „Tiefes Land“ als Hörbuch ein.

Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Klängen aus dem Süden der Vereinigten Staaten. Rainer’s Finest Barbershop Quartett aus Limburgerhof ist ein A-capella-Ensemble und hat sich einem Musikstil verschrieben, der sich vor mehr als 100 Jahren in den amerikanischen Friseursalons entwickelte. Bei den Barbieren trafen sich damals die Einwanderer, redeten und sangen über Liebe und Heimweh.

TERMIN

Bei der Kulturveranstaltung im Karolinenhof, Unterdorfstraße 7, Hertlingshausen, am Samstag, 27. November, 19.30 Uhr, gilt die 2Gplus-Regel. Vor Ort besteht keine Testmöglichkeit. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 06356 8634, E-Mail: info@jewaka.de.