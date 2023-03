Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zur RHEINPFALZ-Sommertour am gestrigen Mittwoch haben sich einige unserer jüngsten Leser in der Alten Lateinschule in Grünstadt zusammengefunden. Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler stellte ihnen die Suite für Kammerorchester „Karneval der Tiere“ vor. Dabei verwandelten sich die Kinder in Löwen und Hühnchen.

„Der Komponist des Stücks, Camille Saint-Saëns, ist schon seit 100 Jahren tot“, erläutert Katja Gericke-Wohnsiedler den fünf Mädchen und zwei Jungen,