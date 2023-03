Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Grünstadter Künstler Karl Unverzagt, am 19. Dezember 2007 gestorben, hat ein umfangreiches Werk hinterlassen, das wohl noch immer in seinem früheren Atelier am Colgensteiner Weg liegt. Auch nach 15 Jahren ist nicht bekannt, was mit dem Nachlass geschehen soll.

Mitte der 1980er Jahre war Karl Unverzagt ein geschätzter Künstler, über die Grenzen der Pfalz hinaus bekannt. Das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern widmete dem Maler und Grafiker