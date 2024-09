Nach einem Unfall auf der B271 zwischen Grünstadt und Bockenheim hat die Polizei eine seltsame Aufgabe: Sie muss jemanden finden, der an der Karambolage offenbar unschuldig war – aber dann trotzdem getürmt ist. Gekracht hat es demnach am Montag zwischen 12.30 und und 13 Uhr, als eine 19-Jährige auf dem Weg in Richtung Bockenheim ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen wollte. Weil sie nicht genügend beschleunigen konnte, wollte sie das Manöver wieder abbrechen. Doch dafür war es bereits zu spät: Beim Wiedereinscheren touchierte ihr Auto einen entgegenkommenden Wagen. Der muss dabei beschädigt worden sein, sein Fahrer hielt aber trotzdem nicht an. Das hat die 19-Jährige hinterher der Polizei berichtet. Die hofft nun darauf, dass sich wenigstens der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs meldet. Denn er ist als Zeuge gefragt. Gegen den eigentlich unschuldigen Fahrer des von der 19-Jährigen gerammten Autos wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Schaden an ihrem eigenen Wagen liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.