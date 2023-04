Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am evangelischen Gotteshaus in Hertlingshausen gibt es ein Entwässerungsproblem. Seit zweieinhalb Jahren streiten Kommune, Kirche und Nachbar über mögliche Lösungen, aber bislang ist noch nichts passiert. Am Freitag läuft eine Frist ab.

Eigentlich geht es um eine Kleinigkeit, nämlich eine Regenrinne an der Westfassade der um 1840 erbauten Kirche in der Schorlenbergstraße. Aus ihr läuft Wasser heraus und fließt