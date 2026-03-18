Kurz vor der Landtagswahl kämpft die FDP ums politische Überleben. In Bockenheim attackiert Spitzenkandidatin Daniela Schmitt den Bundeskanzler.

Fast pünktlich betrat Daniela Schmitt das Café Ideal in Bockenheim. Die rheinland-pfälzische FDP-Chefin, Spitzenkandidatin und Landeswirtschaftsministerin war zu Besuch beim FDP-Kreisverband Bad Dürkheim. Dazu waren auch die Direktkandidaten der Wahlkreise Bad Dürkheim und Neustadt gekommen: Götz Rittner und Matthias Frey.

FDP-Direktkandidat für den Wahlkreis Bad Dürkheim Götz Rittner sprach viel über das Thema Bildung. Foto: Alexander Hogrefe

Gleich zu Beginn machte sich Rittner für das Thema Bildung stark. Er forderte ein einheitliches Abitur in Deutschland sowie mehr Lehrkräfte an den Schulen. Dass die Partei doch noch in den Landtag einzieht – derzeit steht sie in Rheinland Pfalz in Umfragen unter fünf Prozent, in Baden-Württemberg flog sie mit 4,4 Prozent aus dem Parlament – sehe er als notwendig: „Es geht um ein Korrektiv im Landtag.“

Unternehmerin: „Leistungen einfordern“

Als Stimme aus der Wirtschaft lud der Kreisverband Unternehmerin Martina Nighswonger ein, Geschäftsführerin des Chemiewerks Gechem. Nighswonger, selbst keine Akademikerin, wie sie sagte, sprach angesichts der Probleme des deutschen Wirtschaftsstandorts nicht von „Herausforderungen“. Sie nutze eher das Wort „lebensbedrohlich“. Ein Problem: die Bürokratie. Diese sei in der Menge nicht mehr erklärbar. Darüber hinaus kritisierte sie die Energiekosten, die sich für ihren Betrieb in vier Jahren fast verdoppelt hätten. Den von der Bundesregierung eingeführten Industriestrompreis – fünf Cent pro Kilowattstunde – bekomme sie nicht. Auch das Thema Fachkräfte sprach sie an. Diese werden immer „schwerer zu finden“.

Unternehmerin Martina Nighswonger gab Einblicke in ihre Arbeit und berichtete über Belastungen für den deutschen Wirtschaftsstandort. Foto: Alexander Hogrefe

Nighswonger, die als Initiatorin des Ausbildungsverbundes Leiningerland versucht, junge Menschen für Ausbildungsberufe zu begeistern, forderte eine gute Ganztagsbetreuung an Schulen, mehr Digitalisierung und: „Es braucht nicht nur Anreize für Leistung, sondern es braucht das Einfordern davon.“

FDP-Kandidatin an Merz: „Hausaufgaben machen“

Ein Punkt, den Daniela Schmitt aufgriff. Ihre Fraktion in der Landesregierung habe es kritisch gesehen, dass die unangekündigten Hausaufgabenüberprüfungen an Schulen abgeschafft wurden. Leistung müsse sich lohnen, betonte sie. Derzeit befinde sich die Wirtschaft im „schwierigen Fahrwasser“. Schuld daran seien unter anderem die hohen Energiekosten. Um dem entgegenzuwirken, solle der Industriepreis nicht nur „für wenige gelten“.

Die rheinland-pfälzische FDP-Chefin Daniela Schmitt machte deutlich, dass eine Ausbildung genauso viel wert sei wie ein Studium. Foto: Alexander Hogrefe

Schmitt kritisierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für dessen Aussage nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, die FDP werde keine Rolle mehr spielen. Das sei eines Kanzlers unwürdig. „Offenbar werden manche in der CDU nervös.“ Im Wahlkampf zur Bundestagswahl habe Merz große Versprechungen gemacht – nach der Wahl seien die von „der Bildfläche verschwunden“. Das 500-Milliarden-Sondervermögen der Bundesregierung bezeichnete sie als „Versündigung an der jungen Generation“. Bevor sich Merz bei der FDP einmische, solle er lieber seine „Hausaufgaben in Berlin machen“.

Schmitt knisterte Bundeskanzler Merz scharf für dessen Aussage über die FDP. Foto: Alexander Hogrefe

Bei der abschließenden Fragerunde interessierten sich einige Gäste vor allem für das sinkende Leistungsniveau vieler Schüler. FDP-Kandidat Rittner meinte, dass Kinder mehr gefordert werden sollten. Dabei stünden auch die Eltern in der Verantwortung. Dem stimmte Nighswonger zu: Immer mehr Eltern „ließen erziehen“. Es helfe manchmal, klare Ansagen zu machen und beispielsweise in der Schule zu sagen, das Handy abzugeben, so die Unternehmerin.