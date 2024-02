Kandidatenlisten für die Kommunalwahl am 9. Juni aufzustellen, fällt nicht jeder Partei leicht. Dem Ortsverband Leiningerland von Bündnis 90/Die Grünen gelang es nur mit Mehrfachnennungen beziehungsweise vorerst gar nicht. Mühsam ist es auch, Bewerber für den Grünstadter Stadtrat zu finden.

Elke Vetter hat alle Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen aus Grünstadt angeschrieben, um zu erfahren, ob sie bereit wären, für den Stadtrat zu kandidieren. „Ich habe 19 E-Mails verschickt, aber nur sechs Rückmeldungen erhalten“, berichtete sie bei der Generalversammlung des Grünen-Ortsverbandes Leiningerland am Montag. Die sechs Antworten seien durchweg Absagen gewesen, alle anderen hätten überhaupt nicht reagiert, erzählte sie etwas frustriert und kündigte an, noch einmal Briefe per Post zu versenden. Sie selber wolle nach zehn Jahren im Stadtrat zumindest eine Legislaturperiode lang pausieren.

Auch Susanne Faust, das Gesicht der Grünen in den städtischen Gremien seit einem Vierteljahrhundert, möchte sich zurückziehen. „Warum sind es immer nur dieselben, die sich engagieren? Wo sind die ganzen Jungen, um deren Zukunft es doch geht?“, fragte Faust. Aus der Versammlung erkundigte sich jemand, ob man sich in einem Ort auch aufstellen lassen könne, wenn man dort nur einen Zweitwohnsitz habe. Das wurde verneint. Kandidieren könne nur, wer mindestens schon seit drei Monaten einen Erstwohnsitz in der betreffenden Kommune habe. Nachdem sich selbst unter den anwesenden Grünstadtern niemand meldete, der gern ein Mandat im Stadtrat übernehmen würde, lenkte Faust ein und sagte: „Ich würde nochmal auf die Liste gehen, aber nicht auf einen der vorderen Plätze.“

Liste soll am 18. März aufgestellt werden

Pirmin Magez erinnerte an die bisher gute Arbeit im Rat, dem er ja auch lange Zeit angehörte, und meinte, es wäre schade, wenn diese nicht fortgesetzt werden würde. Er bot seine Hilfe an: „Ich würde mich aufstellen lassen, aber nur weit hinten. Als Mitglied der Stadtverwaltung kann ich nicht in politischen Gremien aktiv sein“, so der 60-Jährige, der als Klimaschutzmanager bei der Stadt angestellt ist. Er schlug vor, dass jeder noch einmal in sich gehen sollte und die Liste zu einem späteren Zeitpunkt angefertigt werden sollte. Festgelegt wurde dann als nächster Termin Montag, 18. März, 19 Uhr im VfR-Heim.

Für die Ortsgemeinde Großkarlbach konnten ebenfalls keine Wahlvorschläge gemacht werden: Es waren nur zwei Bürger aus dem Dorf gekommen.

Nur sechs Bewerber in Dirmstein gefunden

Aus Dirmstein waren vier Personen da. „Der Ortsgemeinderat hat 20 Sitze. Um die zu besetzen, bräuchten wir mindestens sieben Kandidaten“, stellte Ralph Paczkowski mit Blick darauf fest, dass jeder maximal dreifach genannt werden darf. Da sich jedoch nur sechs Leute fanden, darunter zwei Nichtmitglieder, konnten nur insgesamt 18 Plätze belegt werden.

Beim Verbandsgemeinderat gelang es, alle 40 Stühle zu belegen. Diesmal ließ sich auch der OV-Vorsitzende Branko Šušnjar aufstellen. „Ich sehe aktuell die Chance, dass wir unsere Fraktion vergrößern könnten“, meinte er. Momentan sind die Grünen mit zwei Leuten in dem Gremium vertreten, Šušnjar hofft auf eine Verdopplung der Präsenz. Er findet: „Zu viert lässt sich besser Oppositionsarbeit machen.“

Liste VG-Rat Leiningerland

1./2./3. Alexandra Maurer; 4./5./6. Branko Šušnjar; 7./8./9. Stefanie Kehrer; 10./11./12. Ralph Paczkowski; 13./14./15. Annette Maurer; 16./17./18. Karl-Heinz Ehwald; 19./20./21. Winfried Wolff; 22./23./24. Felix Maurer-Böhm; 25./26./27. Klaus Maurer; 28./29./30. Daniel Kehrer; 31./32./33. Wiltraud Beckenbach; 34./35./36. Joachim Ochse; 37./38. Frauke Stalla und 39./40. Martin Heckel.



Liste OG-Rat Dirmstein

1./2./3. Ralph Paczkowski; 4./5./6. Branko Šušnjar; 7./8./9. Margit Seidel; 10./11./12. Frauke Stalla; 13./14./15. Karin Šušnjar-Beckert; 16./17./18. Steffi Kaiser-Gräff.