Mit Sissi Lattauer schicken die Eisenberger Sozialdemokraten eine erfahrene Kommunalpolitikerin ins Rennen um das Stadtbürgermeister-Amt. Sie findet: Es ist durchaus an der Zeit, dass auch mal eine Frau das Ruder übernimmt. Eine Stadtbürgermeisterin gab es in Eisenberg bisher nämlich noch nicht.

Sissi Lattauer ist keine, die sich gerne in den Vordergrund drängelt. Als neulich Ministerpräsidentin und Parteigenossin Malu Dreyer (SPD) in Eisenberg zu Gast war, um über Demokratie zu sprechen, ließ Lattauer anderen den Vortritt, drängte sich nicht ans Mikrofon. „Ich will mich da nicht verstellen. Die Leute sollen mich auch im Wahlkampf so erleben, wie sie mich auch in den vergangenen Jahren erlebt haben“, sagt die 65-Jährige.

Genauso unverstellt würde sie Eisenberg als Stadtbürgermeisterin gerne führen. „Ich möchte mit einem kreativen, innovativen Rat zusammenarbeiten und ergebnisoffen, konstruktiv diskutieren. Ich verstehe mich da als Moderatorin“, sagt Lattauer.

Natürlich bringt sie auch selbst Ideen mit: Diese reichen von der Aufwertung des Friedensplatzes und der Spielplätze über die Begrünung etwa des Marktplatzes bis hin zur Schaffung von Gebieten, in denen Tiny Homes entstehen könnten („Richtige Tiny-Häuser, nicht diese Wohnwagen. Das ist eine Lebensweise der Zukunft“). Auch einen Unternehmerstammtisch würde sie gerne wieder einführen. Und über die Zukunft des Hauses Isenburg und des Evangelischen Gemeindehauses müsse dringend gesprochen werden. „Man muss sich ein Konzept überlegen und das dann auch durchziehen. Halbe Sachen mag ich nicht“, sagt sie. Natürlich laufen auch Projekte, die man erfolgreich zum Abschluss bringen müsse, wie etwa den Neubau der Kita, das verstehe sich von selbst.

„Wir haben hier alles“

Lattauer ist überzeugt: „Eigentlich haben wir in Eisenberg alles, was wir brauchen. Die Grundversorgung ist tipptop, von der Kleidung über Schuhe bis hin zum Pfund Butter bekommt man hier alles“. Eisenberg habe aber ein Problem damit, seine Erfolge zu verkaufen. Vieles würde zu negativ gesehen, sagt Lattauer. Für sie ist die Stadt Heimat, sie vermittle ihr ein Gefühl der Geborgenheit, hier fühlt sie sich wohl. Zu Hause.

Seit mehr als 25 Jahren ist die gebürtige Eisenbergerin kommunalpolitisch aktiv, saß zunächst im Gemeinderat Ramsen (wo sie zwischenzeitlich lebte), seit 1999 im Eisenberger Stadt- und VG-Rat. Seit 2019 ist sie Erste Beigeordnete der Stadt. Die Sozialdemokration („Die SPD kommt mir bei all ihren Errungenschaften wie Rente mit 63 oder Mindestlohn viel zu schlecht weg“), die sich selbst als eher pragmatisch denn ideologisch beschreibt, habe mit dem jetzigen Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) ein gutes Verhältnis, man habe vertrauensvoll zusammengearbeitet.

Ein Plus in ihren Augen: Man kennt Sissi Lattauer in Eisenberg. Die gelernte Fremdsprachensekretärin, die bei der Gießerei Hack mit ihrer Chefin das Büro leitet, hat schließlich viele Jahre das „Gasthaus zum Engel“ geleitet, zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, Norbert Sauerbier. Bis der Eigentümer des Hauses irgendwann Eigenbedarf anmeldete und Lattauer zurück ins Büro ging. Die langen Jahre in der Gastronomie sind auch der Grund, weshalb sich Sissi Lattauer eher schwer tut, wenn man sie nach Hobbys fragt: „Ich habe eigentlich immer viel gearbeitet, da blieb nicht so viel Zeit. Ich koche gern. Fahre gern mit dem Rad. Und ich lese sehr gern: vor allem Donna Leon.“

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gern in Eisenberg, weil … ich hier zu Hause bin. Es gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit.

2. Überhaupt nicht leiden kann ich … Respektlosigkeit – sowohl gegenüber Menschen als auch der Natur.

3. Ich will Stadtbürgermeisterin werden, weil ... mich die Aufgabe reizt.