Die CDU schickt mit Pia Zimmer eine Kandidatin ins Rennen um das Eisenberger Stadtbürgermeisteramt, die vor wenigen Jahren noch in ganz anderen politischen Farben auftrat und erst seit März überhaupt Mitglied der Partei ist. Uns verrät Zimmer, wie es dazu kam – und welche Ideen sie für die Stadt hat.

Eisenberg ist besser als sein Ruf. Davon ist Pia Zimmer überzeugt. „Eigentlich hat man hier doch alles, was man braucht“, sagt sie – und zählt auf: „Die Grundversorgung stimmt hier. Ob es jetzt um Lebensmittel, Kleidung, Gesundheit, Dienstleistungen oder Kitas geht. Und auch alle Schulabschlüsse kann man hier machen“, sagt Zimmer. Sie würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Eisenberg gar keinen schlechten Ruf hat. „Vielleicht hängt das auch immer davon ab, mit wem man spricht. Wenn ich mit den Leuten ins Gespräch komme, dann habe ich das Gefühl, dass die Menschen gerne hier leben, dass sie zufrieden sind“, sagt sie.

Wenn man Pia Zimmer dann fragt, was sie gerne in Eisenberg verändern würde, dann geht es ihr vor allem um Kontinuität. „Projekte wie der Neubau der Kita, gerade war ja Spatenstich, oder die Umsetzung des Friedhofskonzepts müssen weiter fortgeführt werden“, sagt sie. Ein Thema, das sie ebenfalls beschäftige: „Es könnte in Eisenberg sauberer sein, ein bisschen mehr Ordnung und Sauberkeit herrschen.“

Früher SPD, jetzt CDU

Pia Zimmer, in Grünstadt geboren, lebt seit 1970 in Eisenberg, der Job des Vaters hatte sie zwischenzeitlich aber auch nach Bad Bergzabern und Heßheim verschlagen. Die 57-Jährige ist im Handwerk tätig, arbeitet in Teilzeit bei einer Firma, die Vogelhäuser und Insektenhotels baut. Gelernt hat sie Einzelhandelskauffrau, zwischenzeitlich war sie auch im sozialen Bereich tätig. Man kann sagen: Pia Zimmer hat die Arbeitswelt schon von mehreren Blickwinkeln aus kennengelernt.

Das gilt im Grunde auch für die Parteienlandschaft. Zimmer war viele Jahre SPD-Mitglied (praktisch eine Familientradition, schon der Vater war ein SPD-Mann), dann eine längere Zeit parteilos, seit März ist sie nun Mitglied der CDU. „Ich habe gemerkt, dass ich mit den Leuten auf einer Wellenlänge liege, wir verstehen uns hier sehr gut“, sagt sie über den Wechsel zu den Christdemokraten. Nach ein paar Gesprächen habe man gemeinsam das Gefühl gehabt, der Zeitpunkt sei richtig, sie als Stadtbürgermeisterkandidatin zu nominieren.

Erfahrung in der Kommunalpolitik bringt Zimmer mit. Zimmer saß bereits von 2007 bis 2009 im Eisenberger Stadtrat, auch 2019 wurde sie wieder in das Gremium gewählt. „Die Stimmung im Stadtrat ist gut. Man hat hier eine gute Basis, parteiübergreifend etwas zu bewegen“, sagt Zimmer. Als Stadtbürgermeisterin wäre genau das ihr Ziel: über Parteigrenzen hinweg zu Lösungen zu kommen, gemeinsam für die gute Sache.

Ihren Bekanntheitsgrad in der Stadt schätzt Zimmer als ganz gut ein. Unter anderem auch durch ihr Engagement bei den Landfrauen, da ist sie unter anderem auf Eisenberger, aber auch auf Kreisebene aktiv. „Wir stellen hier viel auf die Beine, von Kochkursen über Infoveranstaltungen zum Thema Enkeltrick bis hin zum Bastelabend“, zeigt Zimmer die Bandbreite der über 50 Frauen starken Gruppe auf. Natürlich gehe es dennoch nicht ohne den klassischen Wahlkampf. Wie so viele ihrer Mitbewerber zieht Zimmer von Haustür zu Haustür, stellt sich aber auch auf dem Wochenmarkt regelmäßig potenziellen Wählern vor. Und zudem ist Zimmer im Netz aktiv: auf Instagram.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gerne in Eisenberg, weil … hier meine Familie und Freunde sind, mein soziales und berufliches Umfeld, ich die Natur, Feld und Wald liebe.

2. Überhaupt nicht leiden kann ich … Nörgler.

3. Ich will Bürgermeister werden, weil ... ich politisch aktiv und interessiert bin

.