Peter Funck will es noch einmal wissen. Der Eisenberger Stadtbürgermeister, der sich 2019 bei der Wahl gegen Bernd Frey (SPD) durchsetzen konnte, kandidiert für eine zweite Amtszeit. Der FWG-Mann hat sich viel vorgenommen: Gerade Kinder und Jugendliche hat er bei seinen geplanten Projekten im Fokus.

Wenn man den Eisenberger Stadtbürgermeister nach Ideen für die Zukunft fragt, dann spricht dieser vor allem über jene Mitbürger, die davon noch eine ganze Menge vor sich haben: nämlich Kinder und Jugendliche. „Als ich gestartet bin, war eine Kletterwand für junge Leute eines der ersten Projekte, die wir angegangen sind und auch realisiert haben. Jetzt habe ich die Römerstraße im Blick, wo wir einen Freizeit- und Festplatz für die Kinder und Jugendlichen einrichten wollen“, so Funck über vergangene und zukünftige Projekte, die sich mit dieser Zielgruppe befassen. Die wird übrigens auch miteinbezogen: Eine Schulklasse der IGS, bestehend aus 15- und 16-Jährigen hat man für die Planungen in Sachen Römerstraße ins Boot geholt. Die Schüler haben auch schon Ideen vorgelegt. „Nicht alles wird sich umsetzen lassen, aber wir werden uns das genau anschauen und gucken, was geht, was realistisch ist“, so Funck (67), der ansonsten eine mobile Innenstadtbegrünung, Hochwasserschutz, die Aufnahme in das Förderprogramm Soziale Stadt, die energetische Sanierung von stadteigenen Wohnungen und den Kita-Neubau „Bunte Welt“ als zentrale Zukunftsprojekte Eisenbergs sieht.

„Muss an die Ausgaben ran“

Das alles vor dem Hintergrund eines ausgeglichenen Haushalts, den es ja auf die Beine zu stellen gilt. Viermal in Folge ist das jetzt mehr oder weniger auch gelungen, der Stadtchef hat sich in seiner ersten Amtsperiode den Ruf eines Sparfuchses erarbeitet. „Damit macht man sich nicht immer beliebt, das weiß ich. Aber ich will die Bürger nicht unnötig belasten. Das geht nur, wenn man verantwortungsvoll an die Ausgaben rangeht.“

Mit wenig Geld auskommen und gestalten zu müssen, damit kennt sich der frühere Landwirt aus. „Ich bin 1979 aus Bayern in die Pfalz gekommen, habe damals einen bankrotten Betrieb übernommen und 15 Jahre wirklich kämpfen müssen, diesen zu einer Lebensgrundlage zu machen. Das kann man sich nicht ausmalen, was es bedeutet, wenn da mal eine Ernte ausfällt“, erinnert sich Funck an härtere Zeiten. Über die Jahre habe er den Betrieb immer mehr ausbauen können, am Anfang sei aber alles nur gepachtet gewesen. „Ich weiß, was es heißt, mit wenig Geld auskommen zu müssen“, so Funck.

Dass man eine Verwaltung nicht führen kann wie ein Unternehmen, das hat der frühere Chef des Erdbeerlands (mittlerweile wird das von seiner Tochter und einem Geschäftspartner geführt) über die Jahre gelernt, wie er sagt. „Man muss sich mehr erklären, kann Entscheidungen nicht alleine treffen. Da gibt es einen Stadtrat, da gibt es eine Kommunalaufsicht. Und dann ist es ja nicht das eigene Geld, über das man verfügt, sondern das des Bürgers. Da kann man dann nicht so ins Risiko gehen, wie man es vielleicht als Unternehmer in manchen Situationen tun würde“, sagt Funck.

Mittlerweile arbeite er da aber mit der Verwaltung, mit Bau- oder Grüntrupp gut zusammen. Das gilt auch für das Zusammenspiel mit seinen Beigeordneten. „Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen, tragen etwaige Meinungsverschiedenheiten nicht öffentlich aus. Anders als etwa die Ampel“, sagt Funck.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gerne in Eisenberg, weil … das meine Heimat ist und ich mich hier einbringen kann.

2. Überhaupt nicht leiden kann ich, … wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion diskriminiert werden.

3. Ich will Bürgermeister bleiben, weil ... ich etwas bewegen möchte, gerade für unsere Kinder und Jugendlichen.