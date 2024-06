Keine Selbstverständlichkeit: Während es in vielen Orten nur einen Kandidaten um das Amt des Ortschefs geht, hat man in Ramsen die Wahl. Amtsinhaber Arnold Ruster hat nämlich eine Herausforderin: die CDU-Kandidatin Manuela Hase. Die politische Newcomerin will frischen Wind die Amtsstube der Stumpfwaldgemeinde bringen.

Manuela Hase setzt auf den Dialog. Und das schon jetzt, vor der Wahl: „Ich bin gerade bei den Bürgern unterwegs und versuche, Unterstützung zu gewinnen“, verrät der 40-jährige Politik-Neuling, der sich der CDU angeschlossen hat, da sie ihre Interessen und Vorstellungen dort am ehesten glaubt verwirklichen zu können. „Ich bin sicher nicht der parteipolitische Hardliner, das hat aus meiner Sicht in einer Gemeinde und in deren Gremien auch nichts zu suchen“, sagt sie. Es müsse vielmehr darum gehen, für Ramsen gemeinsam mit allen Mitstreitern im Gemeinderat das Optimale heraus zu holen.

Und wenn Hase dann Ziele definiert, dann sind die sozialen Themen und die Bewahrung der örtlichen Infrastruktur ganz vorne dabei. „Die Erneuerung der Kindertagesstätte hat für mich hohe Priorität“, wobei hier pragmatisch vorgegangen werden müsse, betont die Mutter einer Tochter. Deshalb hat für sie auch die Sicherheit des Schulwegs zur Grundschule im Ort eine große Bedeutung.

Transparenz als Thema

„Ramsen kann auf viele Traditionen aufbauen, es gibt ein gesundes Vereinsleben, das alles gilt es zu bewahren und nach Möglichkeiten zu unterstützen“, so Hase. Über allem schwebt für sie der grundsätzliche Wunsch die Bürger stärker einzubinden. „Ich möchte einen regelmäßigen Bürgerdialog anbieten und auf diese Weise eine größere Zahl der Ramser in die Verwicklung der unterschiedlichsten Ziele einbinden“, so die CDU-Kandidatin.

Wobei ihr auch klar ist, dass begonnene Projekte im Ort weiter vorangebracht werden müssen. „Das gilt vorwiegend für das Baugebiet Gäßjespfad, dessen Entwicklung auf den Ideen und Vorschlägen der CDU basiert“, hebt Hase hervor. Der weitere Ausbau des Ortsstraßen stehe natürlich auf ihrer Agenda, die sie im Fall ihrer Wahl umsetzen will: „Hier ist stets die Verwaltung der Verbandsgemeinde Eisenberg mit im Boot, mit der es gilt, eng zusammenzuarbeiten, um Ramsen voran zu bringen.“

Hase geht es auch um mehr Transparenz: „Dafür muss der Gemeinderat Hand in Hand arbeiten und den Bürgern immer wieder das Gespräch und deutlich mehr Information als bislang angeboten werden“, sagt sie. „Die Kommunikation mit dem Ramser Bürger hat mir immer gefehlt, das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich für das Amt der Ortsbürgermeisterin bewerbe“, so Hase, die im Fall ihrer Wahl sogar als erste Frau an der Spitze der Stumpfwaldgemeinde Geschichte schreiben würde.

„Ich habe die Zeit, das Amt auszuüben, mein Mann wird mir den Rücken freihalten und mich im familiären Bereich unterstützen“, sagt Hase, die ihre Mutter bei der Führung des Ramosa-Marktes unterstützt. Und dann hat die Kandidatin auch noch einen Traum: „Mir schwebt ein Mehr-Generationen-Platz vor, wo sich ältere und jüngere Mitbürger treffen können.“ Verwirklichen will Hase dieses Projekt im Fall ihrer Wahl in Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Einwohnern von Ramsen.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gern in Ramsen, weil … die Dorfgemeinschaft funktioniert und die Gemeinde zentral liegt und damit ein idealer Ausgangsort für viele Unternehmungen ist.

2. Ich will Ortsbürgermeisterin werden, weil … ich glaube, dass Ramsen deutlich mehr Potenzial hat als bislang genutzt und eingesetzt wird. Da muss man mehr rausholen.

3. Überhaupt nicht leiden kann ich ... Nörgler, die selbst nicht bereit sind anzupacken oder sich einzubringen.