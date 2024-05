Mit Ingo Henke taucht auf der Bewerberliste um das Amt des Stadtbürgermeisters ein Name auf, den in Eisenberg wohl noch nicht allzu viele kennen. Der 55-Jährige Wahl-Steinborner will das gerne ändern. Seine Kandidatur soll auch ein Signal aussenden, sagt der FDP-Mann.

Wenn man Ingo Henke fragt, wie gut er seine Chancen auf einen Wahlsieg einschätzt, dann zeichnet er ein durchaus realistisches Bild: „Mich kennt hier niemand, das weiß ich. Ich komme aus Osnabrück und wohne erst seit elf Jahren in Steinborn, habe hier keine Funktionen in einem Verein oder so“, sagt er. Und dennoch sei es ihm wichtig, sich zur Wahl zu stellen – und damit auch ein klares Statement zu setzen. „Ich möchte für Leute, die so denken wie ich, für Liberale, eine Alternative sein. Vor allem aber will ich ein Zeichen für die Demokratie setzen, in Zeiten, in denen diese auch schon auf kommunaler Ebene angegriffen wird. Ich will zeigen: Wir, die demokratischen Kräfte, wir sind mehr“, so Henke.

Mit seinem FDP-Kollegen Peter Boger werde er aber in der verbleibenden Zeit bis zur Wahl noch kräftig die Werbetrommel rühren, von Haustür zu Haustür ziehen, um im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zu zeigen, kündigt er an. Henke ist der FDP vor fünf Jahren beigetreten, die Werte der Liberalen haben den 55-Jährigen überzeugt. „Die Idee ist, dass man in einem freiheitlichen, liberalen Staat das tun kann, was man will, solange es niemanden anderen beeinträchtigt“, so Henke. Zu viel Regulation, das wird im Gespräch deutlich, sei ihm ein Graus. Seiner Meinung nach werde viel zu oft nach dem Staat gerufen – und der fühle sich auch viel zu oft zuständig.

Beim THW engagiert

Henke, der aus Osnabrück stammt, zwischenzeitlich aber auch in München und Frankreich gelebt hat, hat Ausbildungen zum Kaufmann und zum Erzieher absolviert, Erziehungswissenschaften studiert und ist jetzt Geschäftsführer einer Firma, die Flüchtlings-Camps in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg betreut. „Auftraggeber sind nicht Kommunen, sondern dort jeweils das Land“, so Henke. Daher gebe es da keinen Interessenskonflikt, wenn er jetzt für ein Amt auf kommunaler Ebene kandidiere.

Henke spricht sich klar und deutlich für das Grundrecht auf Asyl aus, findet aber, dass Asylverfahren oft zu lange dauern. Das könne man verbessern. Mit dem Amt des ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters ließe sich sein Geschäftsführer-Posten kombinieren. „Ich war jetzt sehr lange Zeit Bundesjugendleiter beim THW. Ein Amt, das durchaus so seine 40 Stunden pro Woche abverlangt hat. Das gebe ich ab, dadurch wird Zeitkontingent frei. Mein Arbeitgeber hat es mir auch immer ermöglicht, mein Ehrenamt mit meinen beruflichen Aufgaben vereinen zu können“, so Henke.

Wenn der FDP-Mann zum Stadtchef gewählt würde, würde er einen Schwerpunkt darin setzen, die Erfolge Eisenbergs besser zu vermarkten. „Wir haben hier ein tolles Angebot an Kitas, Schulen. Wer aus Berlin oder Mannheim kommt, würde sich wundern, wie schnell die Verwaltung hier Anliegen bearbeitet. Wir können in Eisenberg viel bieten, es wird aber zu viel schlechtgeredet“, sagt er. Ein Anliegen sei ihm aber auch ein verbessertes Angebot für Kinder und Jugendliche zu schaffen: „Da gibt es noch Verbesserungsbedarf, auch bei der Unterstützung verbandlicher Angebote.“ Und natürlich müsse man als Stadt auch die wirtschaftliche Entwicklung im Auge behalten.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gerne in Eisenberg, weil … es hier so wunderbar ruhig ist.

2. Überhaupt nicht leiden kann ich … das Brechen von Regeln.



3. Ich will Bürgermeister werden, weil ... ich mich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung an der Basis einsetzen möchte.