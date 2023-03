Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Altleiningen beginnt an diesem Montag eine große Kanalsanierung. Für Anwohner bedeutet das: Wenn ihr Haus nicht richtig geschützt ist, könnte ihr Abwasser wieder aus dem Abfluss quillen. Was die Menschen im Dorf jetzt wissen müssen – und was Immobilienbesitzer auch andernorts beachten sollten.

Werden die Kanäle überall im Dorf saniert?

Das Altleininger Kanalnetz ist laut Verbandsgemeinde etwa 9500 Meter lang, saniert werden davon etwa 2200 Meter. Die