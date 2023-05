In der Kirchheimer Straße in Grünstadt stehen ab Montag für etwa vier Wochen abschließende Kanalsanierungsarbeiten an, die zu Verkehrsbehinderungen führen werden. Den Ablauf beschreibt die Verwaltung so: Zunächst wird ein erster Abschnitt mit Baustellenampel in Höhe der Otto-Fliesen-Straße eingerichtet. Von der Otto-Fliesen-Straße kommend sind dann nur Rechtsabbieger zugelassen. Es folgen Bauabschnitte im Bereich Hausnummer 49, in Höhe der Hausnummer 35 im Bereich Sausenheimer Straße/Ecke Kirchheimer Straße. Der vom Polizeikreisel kommende Verkehr in Richtung Kirchheimer Straße wird währenddessen umgeleitet. Im fünften und sechsten Abschnitt geht es dann um den Bereich in Höhe Hausnummern 12/14 sowie 15/17, der Verkehr wird währenddessen in Richtung Obergasse umgeleitet.