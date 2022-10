Kanalsanierungsarbeiten an der Kreuzung Kirchheimer Straße/Vorstadt sowie in der Obersülzer Straße haben am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, folgen kommende Woche weitere Arbeiten entlang der Kirchheimer Straße. Am Montag, 24. Oktober, wird an zwei Stellen in Höhe der Kreuzung Verladeplatz/St.-Kilian-Straße gearbeitet. Dienstag, 25. Oktober, und Mittwoch, 26. Oktober, ist der Abschnitt der Kirchheimer Straße zwischen den Kreuzungen zum Südring und zur Otto-Fliesen-Straße an der Reihe. Die letzten Arbeiten im Bereich der Kreuzung Kirchheimer Straße/Sausenheimer Straße wird am Donnerstag, 27. Oktober, behandelt. Sofern erforderlich, richtet die Stadt an den entsprechenden Stellen Umleitungen ein.