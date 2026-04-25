Wegen des Windparks Stahlberg hat es eine Dringlichkeitssitzung in Obersülzen gegeben. Doch der Rat war nicht beschlussfähig. Was nun geschieht.

Selbst diejenigen, die die Energiewende an sich für notwendig erachten, kämpfen mitunter gegen Windmühlen. Vor allem, wenn die Rotorblätter sich quasi nah vor ihrer Haustür drehen sollen. Seit die Münchner Firma BayWa r.e. auf dem Stahlberg in Dirmstein einen Windpark mit 17 Anlagen errichten will, laufen manche Menschen im benachbarten Obersülzen Sturm. Vor knapp einem Jahr, am 20. Mai 2025, hatte sich der Gemeinderat gegen die Erteilung des Einvernehmens ausgesprochen. Bekräftigt wurde diese Haltung noch einmal bei der Sitzung am 24. März dieses Jahres.

Genützt hat das alles nichts, das versagte Einvernehmen wurde durch übergeordnete Behörden ersetzt. Mit Schreiben vom 31. März erteilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz dem bayerischen Unternehmen die Genehmigung zur Errichtung von 17 Windrädern auf dem Stahlberg – 16 auf Dirmsteiner und eines auf Obersülzer Gemarkung. Alle haben eine Nabenhöhe von 179 Metern und eine Nennleistung von 6,8 Megawatt. Und nun?

Eilantrag von fünf Ratsmitgliedern

Fünf Ratsmitglieder – Paul Becker und Tim-Lukas Müller von der Gemeinschaft für Obersülzen (GFO) sowie die drei Christdemokraten Katja und Matthias Geyer sowie Gunter Schumann – haben bei Bürgermeister Michael Schütz (CDU) einen Eilantrag eingereicht, in der Hoffnung, den Windpark noch zu verhindern. Der Ortschef hat daraufhin eine Dringlichkeitssitzung für Donnerstag anberaumt. Einziger Tagesordnungspunkt: „Widerspruch der Ortsgemeinde gegen den Genehmigungsbescheid für die Errichtung und den Betrieb der 17 Windenergieanlagen“.

Schumann erklärt, dass die Widerspruchsfrist am 2. Mai endet beziehungsweise am folgenden Werktag, Montag, 4. Mai. Deshalb sei Eile geboten. Die Verbandsgemeinde Leiningerland weist aber darauf hin, dass sich die Obersülzer lediglich gegen eine der Windkraftanlagen (WKA) wehren können, nämlich jene, die auf ihrem Gemeindegebiet gebaut werden soll. Der Ersatz des Einvernehmens für dieses Windrad sei aus juristischer Sicht „eine die Ortsgemeinde belastende Entscheidung“. An ein erfolgloses Widerspruchsverfahren würde sich eine Anfechtungsklage anschließen.

Widerspruch verhindert nicht den Baubeginn

Beides hat keine aufschiebende Wirkung, also verhindert nicht, dass mit dem Bau begonnen wird. Die anwaltliche Unterstützung wäre mit einem Stundensatz von 240 Euro netto anzusetzen, so die VG. Die Chancen, die Errichtung der WKA noch abzuwenden, gingen allerdings gegen null. „Das Risiko eines finanziellen Verlustes ohne Mehrwert für die Ortsgemeinde ist dementsprechend hoch“, macht die Verwaltung klar.

Zur Dringlichkeitssitzung am Donnerstag sind nur sechs Mandatsträger erschienen und es konnte kein Beschluss gefasst werden. Bürgermeister Schütz hat daraufhin die Zusammenkunft für beendet erklärt und einen zweiten Versuch angekündigt: am Dienstag, 28. April, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Zu dieser Sitzung, die auch nur diesen einen Tagesordnungspunkt auf der Agenda haben wird, müssen laut Gemeindeordnung lediglich drei Mandatsträger kommen, damit das Gremium beschlussfähig ist – sofern in der Einladung darauf hingewiesen wird.