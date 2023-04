„Italien & Russland“ ist das Konzert betitelt, mit dem sich das Kammerorchester Bad Dürkheim unter Leitung seiner langjährigen Dirigentin Gabriele Weiß-Wehmeyer am kommenden Sonntag wieder einmal in der Grünstadter Martinskirche vorstellt. Mit im Boot sind zwei Solisten – Lehrer und Schüler – der Musikschule Bad Dürkheim, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, sowie eine Oboistin aus Ellerstadt.

Die beiden Herren kommen beim 1. Klavierkonzert von Dimitri Schostakowitsch zum Zuge, bei dem auch eine solistische Trompete mehr als nur ein Wort mitzureden hat. Den hochvirtuosen Klavierpart übernimmt dabei der junge, aus Taiwan stammende und bereits mit diversen internationalen Preisen ausgezeichnete Yu-Lun Chang, der seit zwei Jahren als Klavierlehrer in Bad Dürkheim unterrichtet, den nicht minder anspruchsvollen Trompetenpart der aus Japan stammende Schüler Maki Kakita, Preisträger beim Dürkheimer Karel-Kunc-Kammermusikwettbewerb des vergangenen Jahres. Das 1933 entstandene erste konzertante Werk Schostakowitschs mit seinen einerseits an Varieté-Musik erinnernden und andererseits einen Hauch von Melancholie verbreitenden Elementen bildet den Abschluss des vierteiligen Konzertabends, der sich aus je zwei Stücken aus Italien und aus Russland zusammensetzt.

Zu Beginn des russischen Teils spielt das Bad Dürkheimer Liebhaberorchester die romantische, sehr sangliche Streicher-Serenade des hierzulande eher unbekannten Komponisten Vasily Kalinnikov (1866-1900), der sich aus ärmlichen Verhältnissen zum Musikstudium hocharbeitete und 1892 durch Vermittlung Pjotr Tschaikowskis den Dirigentenposten am Maly-Theater in Moskau errang. Bedingt durch seine von großer Not geprägten Lebensumstände erkrankte er jedoch bald darauf an Tuberkulose und verbrachte die letzten Jahre seines jungen Lebens auf der Krim.

Den ersten, italienischen Teil des Programms eröffnet die kurze und frische C-Dur-Sinfonie von Antonio Vivaldi, gefolgt vom 1716 veröffentlichten Oboenkonzert seines venezianischen Landsmanns Alessandro Marcello, das als Archetyp aller Oboenkonzerte gilt. Schon im Barock war es so beliebt, dass Johann Sebastian Bach es für das Cembalo adaptiert hat, woraufhin bis heute viele Oboisten Bachs Verzierungen zu übernehmen pflegen. Dies wird auch die Solistin Sabine Oepen aus Ellerstadt tun, die man schon öfter solistisch mit dem Kammerorchester hören konnte. Das Marcello-Konzert wollte sie ursprünglich schon beim Gastspiel der Dürkheimer im November in Wachenheim spielen, musste dann aber krankheitsbedingt absagen. Oepen ist auch in verschiedenen Kammermusik-Formationen tätig und gelegentlich sogar als Pianistin.

Termin

Das Kammerorchester Bad Dürkheim spielt am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr in der Martinskirche in Grünstadt. Veranstalterin des Konzerts ist die Pfälzische Musikgesellschaft. Der Eintritt ist frei.