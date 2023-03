Beim Kulturverein Grünstadt spielt in der Reihe Grünstadter Sternstunden das Guadagnini Trio am Samstag, 25. März, um 20 Uhr in der Friedenskirche ein Kammerkonzert.Das Guadagnini Trio mit Alina Armonas-Tambrea, Violine, Edvardas Armonas, Cello, und Ana Mirabela Dina Klavier, dessen Grundstein 2003 gelegt wurde, gehört seit vielen Jahren zur Klaviertrio-Elite und ist aufgrund seiner ausgereiften Interpretationen und funkensprühenden Energie gern gesehener Gast auf renommierten Podien und im Rahmen namhafter Musikfestivals wie dem Beethoven-Haus Bonn und der Alten Oper Frankfurt, dem Rheingau Musik Festival, den BASF-Konzerten Ludwigshafen und dem Heidelberger Frühling.

In seiner Namensgebung beruft sich das Trio auf die von Alina Armonas-Tambrea gespielte Violine, die der italienischen Geigenbauerfamilie Guadagnini entstammt.

Beim Programm „Musikalische Reise durch Europa“ erklingen Joseph Haydns Klaviertrio Hob. XV:28, Joaquín Turinas Klaviertrio h-Moll op. 76 und Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio d-Moll, op. 49.

