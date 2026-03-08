Nach der Winterpause im Frühling benötigt der Garten etwas Pflege. Für den Grünabfall werden jetzt Container in Kaiserslautern aufgestellt. Was darf dort nicht hinein?

Um die Bevölkerung bei der Entsorgung des anfallenden Grünabfalls aus den heimischen Gärten zu unterstützen, stellt die Stadtbildpflege am 28. März und an drei Wochenenden im April Abrollcontainer im Stadtgebiet auf. Diese können kostenfrei befüllt werden. Standorte und Standzeiten sind unter www.stadtbildpflege-kl.de sowie in der App der Stadtbildpflege veröffentlicht.

Der städtische Entsorgungsbetrieb weist darauf hin, dass aufgrund von parkenden Fahrzeugen die Container eventuell nicht exakt am angegebenen Standort, sondern etwas abseits aufgestellt werden müssen. In die Container gehört kompostierbarer Gartenabfall wie beispielsweise Pflegeschnitte von Bäumen und Sträuchern, Grasschnitt und Laub. Das Material wird zum Biomassekompetenzzentrum der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) ins Kapiteltal gefahren, wo es geschreddert und mit Hilfe von Trommelsieben in eine feinkörnige und eine grobkörnige Fraktion getrennt wird. Der feinkörnige Anteil wird kompostiert und kann als Blumenerde gekauft werden. Das holzige Grobe landet als Grünbrennstoff im Biomasseheizkraftwerk.

Verunreinigungen mindern Wert des Komposts

Störstoffe wie Kunststoffsäcke, Blumentöpfe, Draht, Steine und Befestigungsschnüre dürfen auf keinen Fall in die Container gegeben werden. Diese Abfälle werden technisch nicht vollständig vor der Verwertung des Grünabfalls entfernt und können als Fremdstoffe im Kompost landen. Diese Verunreinigungen mindern die Qualität der produzierten Komposterde. Aus diesem Grund wird die Stadtbildpflege die Container, die nicht mit dem richtigen Abfall befüllt sind, vom Standort sofort abziehen und nicht wieder aufstellen. Eventuell muss der Inhalt dann als Restmüll entsorgt werden. Dann wären die Kosten von der Allgemeinheit zu tragen.

Alternativ zur Containersammlung können haushaltsübliche Grünabfallmengen kostenfrei auf den städtischen Wertstoffhöfen in der Daennerstraße 17, Pfaffstraße 3 und Siegelbacher Straße 187 abgegeben werden. Auch der Wertstoffhof der ZAK im Kapiteltal nimmt Grünabfall an.