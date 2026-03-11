In Steinborn war ein Streit darüber entbrannt, wer für die Abholzungen im Grüngürtel verantwortlich ist. Nun ist klar, wer es war.

Das Rätsel ist gelöst: Für die Abholzungen im Grüngürtel zwischen der alten Siedlung an der Paul-Münch-Straße und dem westlich gelegenen Neubaugebiet im Eisenberger Ortsteil Steinborn ist die Firma Creos aus Frankenthal verantwortlich. In der vergangenen Sitzung des Ortsbeirats Steinborn war darüber gerätselt worden, wer den Kahlschlag veranlasst hatte. Die Verbandsgemeindewerke und die Firma Pfalzgas wurden verdächtigt, wiesen dies aber zurück. Wie eine Unternehmenssprecherin der Firma Creos mitteilt, befindet sich an besagtem Ort eine ihrer Hochdruckgasleitungen. Die Trasse müsse regelmäßig gewartet und aus Sicherheitsgründen von Gehölz freigehalten werden. Dies sei im Februar geschehen.