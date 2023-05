Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Meschugge“ – so lautet der Titel des aktuellen Programms des Kabarettisten Frank Fischer. Und ja, irgendwie hat der Hesse tatsächlich mehr und mehr den Eindruck, nur noch von Verrückten umgeben zu sein, wie er im Gespräch mit Benjamin Fiege verrät. Am Samstag tritt er in Bolanden auf.

Herr Fischer, was ist das Verrückteste, das Ihnen zuletzt passiert ist?

„Zuletzt“ ist vielleicht schwierig, aber ein Vorfall, der mir in Erinnerung geblieben