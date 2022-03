Eine Sperrung der K74 im Donnersbergkreis beziehungsweise der K35 im Landkreis Bad Dürkheim kündigt der Landesbetrieb Mobilität in Worms an. Die K74 führt von Ramsen nach Hettenleidelheim und wird an der Kreisgrenze zur K35. Ab der Einmündung Pfaffenhecke in Ramsen ist sie wegen Straßenbauarbeiten von Montag, 14. März, bis voraussichtlich Mitte Juni 2022 für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben des LBM erfolgt die Umleitung von Ramsen über die L395 bei Eisenberg und die B47 nach Hettenleidelheim – und wieder zurück. Das Sonnenhof Atrium Senioren- und Pflegeheim ist dann nur noch über Hettenleidelheim erreichbar. Das Wohngebiet Ochsenbusch zwischen Ramsen, Hettenleidelheim und Eisenberg kann nicht mehr über die Kreisstraße angefahren werden. Die Anfahrt erfolgt stattdessen über die L395 zwischen Eisenberg und Ramsen. Außerdem wird der Barbarossa-Radweg über die L395 umgeleitet. Für die rund 2,3 Kilometer lange Strecke ist eine Fahrbahnerneuerung geplant, Kostenpunkt: rund 870.000 Euro.