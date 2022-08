Aufatmen in Battenberg: Am Samstag, 20. August, werden die Sanierungsarbeiten an der K30 zwischen der Anschlussstelle L517 und der Ortsgemeinde Battenberg termingerecht beendet. Das kündigt der Landesbetrieb Mobilität an. Seit Ende Mai wurde hier auf einer Strecke von 1300 Metern gewerkelt, um zu verhindern, dass die Kreisstraße irgendwann abrutscht. Die Battenberger mussten daher eine Umleitung nebst Einbahn-Ampelregelung in Kauf nehmen, die einzige reguläre Zufahrt in den Ort war gesperrt. Das jetzt wieder Normalität einkehren und die Strecke am Samstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben wird, freut auch Ortsbürgermeister Peter Schmidt: „Es wurde Zeit. Schön, dass die Arbeiten im Zeitplan geblieben sind.“ Er wolle das dieser Tage mit den Battenbergern feiern, am Dorfgemeinschaftshaus Bänke aufstellen, Live-Musik organisieren und auch für Bewirtung sorgen. Da stört auch nicht weiter, dass aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse noch ausstehende Ansaatarbeiten der Bankette und der begrünbaren Steilböschung in den Spätsommer verschoben worden sind. Die Ansaat wird unter einer eintägigen, halbseitigen Sperrung der K 30, voraussichtlich Ende September 2022, ausgeführt, so der LBM. „Das wird eine kurzfristige Sache, die aber auch nicht lange dauern wird“, so Schmidt dazu. Der Rückbauarbeiten entlang der Umleitungsstrecke durch den Bischofswald sollen in den kommenden Wochen erfolgen.