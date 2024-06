Das Bistro Lebensreich der Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg ist aktuell interessant dekoriert: Jürgen Stenzel, Maler mit Handicap, zeigt dort für drei Wochen seine Werke. Dabei begeistert er nicht nur mit seiner Kunst.

Seine Bilder sind äußerst farbenfroh und fantasievoll, meist sind Häuser und oft auch Schiffe und Wasser darauf zu sehen. „Und fast immer die Sonne“, bemerkte der Ehrenvorsitzende Fritz Emrich bei der Vernissage am Freitag. So auch beim Bild „Ballonfahrt“ und bei dem, das den Titel „New York“ trägt. Nein, er sei noch nie in der Wolkenkratzer-Metropole gewesen, sagte Stenzel zur RHEINPFALZ. Er kenne die Stadt nur aus Filmen.

Beim Gemälde „Kürbis“ steht mal keine Sonne am Himmel. Vielmehr prangt dort der blutrote Mond über unförmigen, aber nicht allzu gruseligen Fratzen. „Darauf kam ich durch die Harry-Potter-Geschichten“, erläutert der 48-Jährige, der mit einer geistigen Behinderung – ausgelöst durch Alkohol- und Drogenkonsum der Mutter in der Schwangerschaft – in Mainz geboren und von Grünstadtern adoptiert wurde.

Als Touristenattraktion bekannt geworden

In Glücksburg, wo er eine Weile lebte, wurde er als von der Stadt angestellter Toilettenmann zu einer Touristenattraktion: Weil er vor dem Klohäuschen am Strand von Sandwig immer gemalt und gestrickt hat.

Nun zeigt er im Bistro, wo er seit Sommer 2022 einmal wöchentlich Postkarten bemalt, schätzungsweise 25 seiner Bilder, die alle „aus dem Bauch heraus“ entstanden sind, wie er erzählte. „Ich fange in der Mitte an und der Rest ergibt sich dann.“ Lebenshilfe-Geschäftsführerin Karin Heindl betonte, dass man von dem Künstler viel lernen könne: „Er ist immer freundlich und offen für alles. Auch hat er ein gesundes Selbstbewusstsein.“

Öffnungszeiten

Die Ausstellung der Bilder von Jürgen Stenzel kann noch bis 13. Juli besichtigt werden zu den Öffnungszeiten des Bistros Lebensreich, In der Haarschnur 46, Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr, Samstag, 9 bis 13 Uhr.