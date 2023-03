Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besonders Kulturschaffende leiden unter der Coronakrise. Der Künstler Armin Schanz sagt: „Es nervt langsam. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so lange hinzieht.“ Aber in seinem Steinborner Atelier ist so manches Werk entstanden, das es ohne die Pandemie nicht gegeben hätte.

Der erste Lockdown im Frühling 2020 habe ihn zunächst in eine regelrechte Schockstarre versetzt, erzählt Armin Schanz. Kurze Zeit später habe er sich „aber erst recht