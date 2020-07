Da der Erlebnistag Deutsche Weinstraße dieses Jahr ausfällt, gibt es auch keine Aktion „Königs-Riesling des Leiningerlands“. Der Verein „Leiningerland. Das Tor zur Pfalz“ hatte den Wettbewerb seit 2018 veranstaltet, allerdings stets an den Erlebnistag gekoppelt. Die bisherigen Ausgaben kamen nach Angaben der Organisatoren sehr gut bei Gästen und Winzern an, weshalb darüber beraten wurde, ihn dieses Jahr auf alternative Weise – verkürzt oder zumindest digital – durchzuführen. Letztlich kam der Vorstand jedoch zu dem Schluss, dass dies nicht sinnvoll sei, weil der persönliche Kontakt zwischen Publikum und Winzern ein wesentliches Element des Wettbewerbs sei. Dieser ist in Zeiten von Corona aber nicht möglich, weshalb auf die Aktion verzichtet wird.