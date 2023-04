Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus: In der Region laufen in diesen Tagen die Juniorwahlen. An dem 1999 ins Leben gerufenen Landesprojekt beteiligen sich inzwischen viele weiterführende Schulen. Das Leininger-Gymnasium (LG) ist bereits seit 2006 dabei. Das politische Interesse der Jugend scheint zuzunehmen.

Das hat Sozialkundelehrer Ingo Hammann beobachtet. Ein Indiz dafür sei, dass in der Jahrgangsstufe elf erstmals zwei Leistungskurse in seinem Fach gebildet werden konnten. Auch die Fridays-for-Future-Bewegung