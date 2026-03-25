Vor der Landtagswahl machten Schüler des LG und der IGS in Grünstadt bei Juniorwahlen mit. In einem Fall dominierte die AfD – das liegt an einer Plattform, sagt ein Lehrer.

Bevor am Sonntag in Rheinland-Pfalz gewählt wurde, durften landesweit Schüler an ihre eigenen Urnen gehen. Hintergrund ist das Bildungsprojekt „Juniorwahl“, das es seit 27 Jahren gibt. Die Idee dahinter: Schüler simulieren eine Wahl und erhalten dadurch ein eigenes Stimmungsbild.

Die Juniorwahl wird zusammen mit interessierten Schulen und Lehrern auf die Beine gestellt. Der Wahlablauf wird im Sozialkundeunterricht vorher besprochen. Beide Grünstadter weiterführenden Schulen, die Integrierte Gesamtschule (IGS) und das Leininger Gymnasium (LG), haben eine solche Wahl für sich organisiert.

Lehrer: „Es war der gleiche Zettel“

Für die IGS erzählt der zuständige Sozialkundelehrer Andreas Memmel, dass die Klassenstufen fünf bis 13 mitgemacht hätten – insgesamt waren das 759 Wahlberechtigte. 650 davon gaben ihre Stimmen ab, also 85 Prozent.

Laut Memmel ist der Wahlablauf vergleichbar mit der richtigen Landtagswahl. Alle Berechtigten erhielten eine Wahlbenachrichtigung mit Informationen, wann, wie und wo gewählt werden kann. Bei der IGS war die Aula das Wahlbüro, dort standen zwei Urnen. Am vergangenen Donnerstag konnten die Schüler vorbeikommen, den Wahlzettel ausfüllen und einwerfen. „Es war der tatsächliche Zettel“, betont Memmel. Sie erhielten also das gleiche Dokument wie Landtagswähler ein paar Tage später.

IGS hat AfD vorne

Die eine Urne nutzten Schüler der Klassenstufen fünf bis acht, die andere die Stufen zehn bis 13. Auf diese Weise ließ sich im Nachgang das Ergebnis noch einmal differenzieren. Memmel, der die Entscheidung dazu traf, sagt, es sei ihm wichtig gewesen, auch sehr junge Menschen an demokratische Prozesse heranzuführen.

Die Auszählung der Stimmen aus beiden Urnen ergab: Die AfD erhielt an der IGS 20 Prozent der Stimmen, die CDU 19,8, die SPD 17,5, die Linke 14,7, die Grünen 7,7, die Tierschutzpartei 6,9, die FDP 6,1 und die Freien Wähler 3,6 Prozent. Für das Direktmandat wählten die IGS-Schüler die SPD-Kandidatin Angela Hubach in den fingierten Landtag. Die CDU kam auf den zweiten Platz, gefolgt von der AfD. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl am Sonntag wurde die CDU mit über 30 Prozent stimmenstärkste Kraft, gefolgt von der SPD und der AfD. Im Wahlkreis Bad Dürkheim gewann CDU-Kandidat Markus Wolf.

Aula war besetzt

Nach Klassenstufen ergab sich an der IGS folgendes Bild: Laut Memmel wählten die Fünft- bis Achtklässler die AfD an die Spitze, gefolgt von CDU und SPD. Schüler der Stufen neun bis 13 brachten die SPD nach vorn, gefolgt von der CDU und der AfD.

Anders als an der IGS waren am LG 428 Schüler der Klassenstufen neun bis zwölf stimmberechtigt. Die 13er-Schüler habe er außen vor gelassen, sagt Lehrer Christian Göttel. Von den Berechtigten hätten 389 ihre Stimme abgegeben. Eine Urne stand in der Bibliothek, eine Aufteilung nach Klassenstufen fand nicht statt.

Besserer Umgang mit TikTok

Die LG-Schüler wählten die SPD mit 20,8 Prozent an die Spitze. Es folgten: CDU mit 14,2, die Linke mit 13,4, die Grünen mit 13,2, die AfD mit 11,8, die FDP mit 7,9, Volt mit 7,6, die Tierschutzpartei mit 4,2 und das BSW mit 3,2 Prozent. Beim Direktmandat hätte SPD-Frau Hubach gewonnen, gefolgt von der CDU und der Linken. Als Fazit spricht Göttel von einem „fragmentierten Parlament“, dass da herausgekommen wäre. Hätten seine Schüler über den nächsten Landtag entschieden, wären statt vier sieben Parteien eingezogen. Die meisten LG-Schüler hätten proeuropäisch und mehrheitlich demokratisch abgestimmt. Das Abschneiden der AfD wiederum bei der Juniorwahl am LG habe Schüler in seinem Leistungskurs in der Nachbesprechung schockiert, so der Lehrer.

Zum starken AfD-Ergebnis an der IGS erklärt Memmel, dass das auch etwas mit der Altersstruktur zu tun habe. Viele Jüngere seien bei politischen Themen nicht „so stark informiert“. Zudem gebe es in der Altersgruppe von zehn bis 14 Jahren einen starken Einfluss von Seiten der sozialen Medien, vor allem durch TikTok. Diese nutze mittlerweile so gut wie jeder im Klassensaal, schätzt Memmel. Umso wichtiger sei es, die Schüler im Umgang mit diesen Medien zu sensibilisieren.

Bürgermeister vor Ort

Dem stimmt Göttel zu: „Andere Medien als TikTok sind bei vielen jungen Menschen nicht verankert.“ Solange die Plattform aber nicht verboten sei, könne dort auch Wahlkampf gemacht werden. Neben dem kritischen Hinterfragen sei es wichtig, dass auch andere Parteien die Plattformen nutzten, um Zugang zu Jugendlichen zu bekommen, sind sich beide Lehrer einig.

Nach den Juniorwahlen an beiden Schulen fand am vergangenen Donnerstag eine Demokratie-Veranstaltung von Schülern des LG und der IGS in der Bibliothek des Leininger Gymnasiums statt. Bei dem von LG-Lehrer Ingo Hammann initiierten Treffen tauschten sich die Teilnehmer zur Juniorwahl aus. Grünstadts Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU), Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU), Schulpate Manfred Geis (SPD) und Projektleiter Thomas Brenner lobten die Wahl-Aktionen. Außerdem wurden Bilder der Fotoaktion „Demokratie Akzeptanz Vielfalt“ ausgestellt.