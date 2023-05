Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche syrische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Sie versuchen, hier Fuß zu fassen. Auch ein junger Mann aus Homs hat mit seinen Eltern ein neues Zuhause in Grünstadt gefunden. Er ist kürzlich in den Vorstand des Altertumsvereins gewählt worden.

Mohamad Yamen Al Salkini kam im Juni 2018 mit seiner Mutter nach Deutschland, nachdem der Vater in Grünstadt Fuß gefasst hatte. Er sprach damals kein Wort Deutsch. „,Hallo’