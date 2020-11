Mit einem gefälschten Pass wir ein junger Mann unterwegs, den Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim am Montag kurz vor Mitternacht auf der A 6 bei Grünstadt kontrolliert haben. Nach Angaben der Polizei wies sich der angeblich 25-jährige Beifahrer des Sprinters mit einem bulgarischen Ausweis aus – der Ausweis war laut Polizei gefälscht. Zudem fanden die Polizisten verschreibungspflichtige Medikamente im Auto, für die der junge Mann allerdings kein Rezept hatte, wie er ihnen berichtete. Die Arzneimittel und den gefälschten Ausweis stellten die Beamten sicher. Der Mann verriet der Polizei auch, wer er wirklich ist: ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger, der sich illegal in Deutschland aufhalte. Deswegen wurde der Mann bis zur Entscheidung über den weiteren Verlauf des Verfahrens seitens der Ausländerbehörde in Gewahrsam genommen. Zudem wird wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz gegen ihn ermittelt.