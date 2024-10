Der Ausbildungsverbund Leiningerland lädt für Samstag, 9. November, von 10 bis 13 Uhr zur Ausbildungsmesse ins Sportheim Sülzer Tor des Sportvereins Obersülzen direkt am Sportgelände westlich von Obersülzen ein. Dort sollen junge Menschen die Chance erhalten, direkt mit den Betrieben in Kontakt zu kommen, sich über berufliche Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen zu informieren. Vertreter und auch Auszubildende aus den beteiligten Unternehmen stehen potenziellen Bewerbern Rede und Antwort und wollen den Jugendlichen so die Entscheidung für eine berufliche Laufbahn erleichtern. Im Zusammenhang mit der Messe wird der Ausbildungsverbund Leiningerland an den Sportverein Obersülzen einen Satz Trikots mit dem Logo des Ausbildungsverbunds überreichen. Sie sind für eine der Jugendmannschaften vorgesehen. Die Übergabe ist gegen 12.30 Uhr geplant. Beteiligt sind bei der Messe zwölf Unternehmen aus der Region. Weitere Informationen über den Ausbildungsverbund Leiningerland und die beteiligten Unternehmen gibt es jetzt im Internet unter www.ausbildung-leiningerland.de.