Eine junge Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Eisenberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 22-jährige Autofahrerin in der Hauptstraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Industriestraße unterwegs. Sie wollte nach links in die Industriestraße einbiegen. Das Vorhaben sei für einen 69-Jährigen, der hinter ihr fuhr, nicht eindeutig ersichtlich gewesen, deshalb habe er zum Überholen angesetzt, berichtet die Polizei. Die Fahrzeuge stießen zusammen, die 22-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.