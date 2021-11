Am Freitag gegen 17.30 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Grünstadt eine junge Frau in der Friedrich-Ebert-Straße, die dort etwas abseits saß. Beim Herantreten an die Frau nahmen die Polizisten bereits starken Marihuanageruch wahr, auf dem Boden fanden sie zudem den Rests eines Joints, wie es im Polizeibericht heißt. Bei der Durchsuchung der Frau wurde zudem eine kleine Packung mit einer geringen Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.