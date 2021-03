Ein neunjähriger Junge ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Grünstadter Innenstadt leicht verletzt worden. Wie die Polizeibeamten am Abend mitteilten, wollte ein Autofahrer aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei das Kind, das auf einem Rad unterwegs war und hinter dem parkenden Auto vorbeifahren wollte. Der Junge wollte bremsen, fiel dabei aber hin und zog sich leichte Schürfwunden und Prellungen zu, so die Polizei. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und bis zum Eintreffen seiner Mutter von den Einsatzkräften betreut. Eine abschließende Untersuchung fand im Krankenhaus statt. Der richtig getragene Fahrradhelm dürfte Schlimmeres verhindert haben, teilte die Polizei mit.