Der Eisenberger Jungunternehmer Jonas Frey hat sich dem Umweltschutz verschrieben. Deshalb startete vor einiger Zeit seine neunte Umweltaktion im Bereich der Verbandsgemeinde. Gemeinsam mit Förster Fabian Keck und unterstützt von Helfern wurden im Staatswald bei Ramsen 1357 Bäume gesät. Dabei handelt es sich um Eichen, Kastanien und Buchen. Finanziert hat Frey die Aktion durch Verkaufserlöse aus seinem Online-Umweltshop „Erdenfreund“, von denen er die Hälfte für solche Aktivitäten reserviert. Für jeden Euro einer Bestellung, die während einer Novemberwoche eingegangen ist, sei ein Baum gesät worden. Ausgesät wurde auf einem umzäunten Waldgrundstück, um die sprießenden Bäumchen vor Wildfraß zu schützen. Bei feuchtem Klima, so Frey, könne die Saat zum Jahresbeginn mit dem Keimen beginnen. Im kommenden Frühjahr sollen die Pflänzchen dann unter Leitung von Förster Keck und weiteren Helfern insbesondere in durch Trockenheit geschwächten Waldgebieten umgesetzt werden und dort zur Verjüngung des Baumbestandes beitragen. „Mit diesen regelmäßigen Umweltaktionen will ich mit meinem Unternehmen ein klares Statement für den Schutz und Erhalt unserer Erde setzen“, so Frey.