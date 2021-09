Die Anzahl der Corona-Infizierten in Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland steigt. Die meisten momentan im Kreis Bad Dürkheim mit dem Virus infizierten Menschen waren nicht geimpft. Unter den Neuinfizierten sind besonders viele Kinder und Jugendliche.

Im Kreis Bad Dürkheim sind in den letzten sieben Tagen 80,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Dass darunter viele Kindern und junge Leute unter 20 Jahre sind, sieht man, wenn man den Wert speziell für diese Gruppe betrachtet, den das Landesuntersuchungsamt veröffentlicht: Er liegt bei 168,4 Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Bei den 20- bis 59-Jährigen liegt der Inzidenzwert bei 82,7 und bei den Ü-60-Jährigen „nur“ bei 30,2.

Im Landkreis sind 198 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt, zuletzt sind 20 neue hinzugekommen. Auffallend ist, dass die Zahlen in Grünstadt diese Woche sehr schnell gestiegen sind. Derzeit sind in der Stadt 57 Menschen mit dem Virus infiziert, in der Verbandsgemeinde Leiningerland 46 – davon wohnen 15 in Carlsberg. Sina Müller von der Kreisverwaltung informiert auf Anfrage: „Die hohen Fallzahlen im Kreis – und auch in Grünstadt – erklären sich insbesondere durch Reiserückkehrer und größere Familien.“ Zudem hätten die Menschen wieder viele Kontaktpersonen. „Diese werden fast alle positiv getestet, wenn sie Kontakt hatten mit einem Corona-Infizierten. Eine gewisse Anzahl an Fällen bedeutet darum direkt umso mehr Folgefälle ein paar Tage später – Stichwort exponentielles Wachstum“, führt sie weiter aus.

Nach Mitteilung der Verwaltung ist zuletzt aus der Dekan-Ernst-Schule und dem Leininger-Gymnasium in Grünstadt sowie aus der Kita in Bockenheim jeweils ein bestätigter Corona-Fall gemeldet worden.

In der VG Eisenberg sind 64 Infektionen bekannt. Der Inzidenzwert im Donnersbergkreis liegt bei 100,9. Die Verwaltung informiert: „Dies zieht jedoch keine verschärften Maßnahmen nach sich, denn die Bundesnotbremse ist Ende Juni ausgelaufen. Damit hat der Schwellenwert keine Bedeutung.“