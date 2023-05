Jugendliche sollen in kommunale Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Deshalb haben die Sozialdemokraten im Grünstadter Rat beantragt, dass eine Jugendvertretung aufgebaut wird. Eine Beteiligung junger Leute sei geeignet, frühzeitig Interesse an Kommunalpolitik zu wecken und zu stärken und die Bereitschaft für die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit zu fördern, heißt es in dem Antrag. Auch diene die Interessenvertretung der Stärkung der Demokratie. „Das Gremium soll beratend tätig werden, kann aber auch eigene kulturelle oder soziale Projekte beziehungsweise Veranstaltungen organisieren“, erklärte Gregor Grzonkowski (SPD). Für ihren Vorstoß ernteten die Genossen fraktionsübergreifend Zustimmung. Auch Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) lobte das „gute Ansinnen“, gab aber zu Bedenken, dass dieses Vorhaben einen zusätzlichen Aufwand für die Verwaltung bedeutet und Kosten verursachen wird. Das Gremium einigte sich darauf, die Einrichtung einer Jugendvertretung prüfen zu lassen.