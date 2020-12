Über zwei Jahre lang konnte der Jugendtreff in Großkarlbach nicht regelmäßig betreut werden. Und nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie war der Raum in der Kändelgasse 15 längere Zeit geschlossen. Das ändert sich nun. Der 32-jährige Sozialarbeiter Timo Grüntgens ist der neue Betreuer. Er hat den Jugendtreff in Großkarlbach am Dienstag offiziell eröffnet. Bis auf Weiteres ist er immer dienstags von 14 bis 20 Uhr unter Hygieneauflagen für Jugendliche geöffnet, die dort Playstation spielen, Musik hören, am Tischkicker spielen oder basteln wollen, so Grüntgens, der beim Trägerverein Offene Jugendarbeit Leiningerland angestellt ist.